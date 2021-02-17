Маккаби Тель-Авив примет Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21. Где и когда смотреть матч онлайн, подскажет на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Маккаби Тель-Авив – Шахтер на "Футбол 24" стартует 18 февраля в 22:00 по киевскому времени. Команды занимают вторые места в израильском первенстве и УПЛ соответственно.

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Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Шахтер онлайн

Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Шахтер онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 2" (начало – в 21:55). Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Шлях до Гданська", которая подведет итоги встречи сразу после ее завершения в 23:55.

Напомним, Шахтер оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе ЛЧ с мадридским Реалом, миланским Интером и Боруссией Менхенгладбах. Маккаби финишировал вторым в квартете ЛЕ с Вильярреалом, Карабахом и Сивасспором, набрав 11 очков.

К слову, израильтяне в текущем году уже провели 8 матчей, из которых не выиграли только один. А вот Шахтер свой единственный официальный поединок против Колоса завершил мировой – 0:0.

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