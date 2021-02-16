Маккаби Тель-Авив примет Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21. Какой прогноз букмекеров на игру, читайте на "Футбол 24".

Команда Луиша Каштру после вылета из Лиги чемпионов начинает борьбу в Лиге Европы. Первое испытание – Маккаби из Тель-Авива в рамках 1/16 финала. Матч, как и онлайн-трансляция Маккаби Тель-Авив – Шахтер на "Футбол 24" стартует 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Специалисты Bwin отдают предпочтение именно украинской команде. Коэффициент на победу Шахтера составляет 1.80, тогда как потенциальный триумф Маккаби оценивается в 4.50. На ничью ставят 3.40. Букмекер ожидает довольно результативного поединка: тотал больше 1.5 оценили в 1.30, тогда как тотал меньше 1.5 – только в 3.20.

William Hill оперирует похожими цифрами. Гостевая победа "горняков" – 1.80, виктория израильтян – 4.50. Коэффициент ничейного результата – 3.50. А вот фаворитом на выход в следующую стадию является команда Луиша Каштру – только 1.17 против 4.50 у Маккаби Тель-Авив.

Напомним, Шахтер оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе ЛЧ с мадридским Реалом, миланским Интером и Боруссией Менхенгладбах. Маккаби финишировал вторым в квартете ЛЕ с Вильярреалом, Карабахом и Сивасспором, набрав 11 очков.

Заметим, Шахтер после 14-ти туров УПЛ отстает от Динамо на 3 очка. В единственном официальном матче года "горняки" разошлись миром с Колосом – 0:0. Маккаби в чемпионате Израиля тоже идет вторым, отставая от одноименной команды из Хайфы на 2 пункта.

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