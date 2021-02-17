Маккабі Тель-Авів прийме Шахтар у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/21. Де і коли дивитись матч онлайн, підкаже на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Маккабі Тель-Авів – Шахтар на "Футбол 24", стартує 18 лютого о 22:00 за київським часом. Команди посідають другі місця в ізраїльській першості та УПЛ відповідно.

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Де дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Шахтар онлайн

Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Шахтар онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2" (початок – о 21:55). Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55.

Нагадаємо, Шахтар опинився в Лізі Європи, посівши третє місце у групі ЛЧ з мадридським Реалом, міланським Інтером та Борусією Менхенгладбах. Маккабі фінішував другим у квартеті ЛЄ з Вільяреалом, Карабахом та Сівасспором, набравши 11 очок.

До слова, ізраїльтяни у поточному році вже провели 8 матчів, з яких не виграли лише один. А от Шахтар свій єдиний офіційний поєдинок проти Колоса завершив мировою – 0:0.

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