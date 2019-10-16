toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Макелеле назвал лучшего игрока в составе сборной Украины

22:04 20 Читати українською
Макелеле назвал лучшего игрока в составе сборной Украины
Клод Макелеле и Владислав Ващук / Sport.ua

Бывший полузащитник Реала и сборной Франции Клод Макелеле назвал лучшего украинского игрока, а также раскрыл секрет успехов сборной Франции.

"В составе сборной Украины есть один талантливый парень. Я знаю его еще по выступлениям за бельгийский Генк. Сейчас он играет в Италии за Аталанту. Точно, Малиновский. Он очень хорош в центре поля. Его движение с мячом, видение поля – это мировой уровень.

Макелеле: Рад за Шеву, я был немного поражен игрой Украины

Кто победил бы в матче сборных Франции и Украины? У украинцев не было бы шансов на победу. А если серьезно, то Франция – очень сильный соперник, и я расскажу, почему. У нас в сборной работает методика, при которой во время того, как игроки старшего поколения начинают завершать международные выступления, уже идет формирование нового поколения футболистов. Когда молодым нужно выходить на поле и добиваться результата, они уже очень подготовлены.

Трое лучших игроков на моей позиции? Я, я и еще раз я. Канте? Да, он очень хороший игрок", – поделился Макелеле в комментарии Sport.ua в Хмельницком, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала в партнерстве с ОО Эпицентр – детям.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020
10:35
926
Теги
Клод Макелеле Клод Макелеле Руслан Малиновский Руслан Малиновский Франция Франция Украина Украина Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
15
час
:
47
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук