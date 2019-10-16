Макелеле назвал лучшего игрока в составе сборной Украины

Бывший полузащитник Реала и сборной Франции Клод Макелеле назвал лучшего украинского игрока, а также раскрыл секрет успехов сборной Франции.

"В составе сборной Украины есть один талантливый парень. Я знаю его еще по выступлениям за бельгийский Генк. Сейчас он играет в Италии за Аталанту. Точно, Малиновский. Он очень хорош в центре поля. Его движение с мячом, видение поля – это мировой уровень.

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Кто победил бы в матче сборных Франции и Украины? У украинцев не было бы шансов на победу. А если серьезно, то Франция – очень сильный соперник, и я расскажу, почему. У нас в сборной работает методика, при которой во время того, как игроки старшего поколения начинают завершать международные выступления, уже идет формирование нового поколения футболистов. Когда молодым нужно выходить на поле и добиваться результата, они уже очень подготовлены.

Трое лучших игроков на моей позиции? Я, я и еще раз я. Канте? Да, он очень хороший игрок", – поделился Макелеле в комментарии Sport.ua в Хмельницком, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала в партнерстве с ОО Эпицентр – детям.

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