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Макелеле назвав найкращого гравця у складі збірної України

22:02 3432 Читать на русском
Макелеле назвав найкращого гравця у складі збірної України
Клод Макелеле та Владислав Ващук / Sport.ua

Колишній півзахисник Реала та збірної Франції Клод Макелеле назвав найкращого українського гравця, а також розкрив секрет успіхів збірної Франції.

"У складі збірної України є один талановитий хлопчина. Я знаю його ще за виступами за бельгійський Генк. Зараз він грає в Італії за Аталанту. Точно, Маліновський. Він дуже хороший в центрі поля. Його рух з м'ячем, бачення поля – це світовий рівень.

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Хто переміг би в матчі збірних Франції та України? В українців не було б шансів на перемогу. А якщо серйозно, то Франція – дуже сильний суперник, і я розповім, чому. У нас в збірній працює методика, при якій під час того, як гравці старшого покоління починають завершувати міжнародні виступи, вже йде формування нової генерації футболістів. Коли молодим потрібно виходити на поле і здобувати результат, вони вже дуже підготовлені.

Троє найкращих гравців на моїй позиції? Я, я та ще раз я. Канте? Так, він дуже хороший гравець" – поділився Макелеле в коментарі Sport.ua у Хмельницькому, де взяв участь у відкритті соціально-спортивної школи Фонду мадридського Реала у партнерстві з ГО Епіцентр – дітям.

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Україна Україна Збірна України Клод Макелеле Клод Макелеле Руслан Маліновський Руслан Маліновський Франція Франція
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