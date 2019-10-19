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Макелеле: Малиновский обладает всеми качествами классного современного полузащитника

11:28 49 Читати українською
Макелеле: Малиновский обладает всеми качествами классного современного полузащитника
Клод Макелеле / Фото из открытых источников

Бывший хавбек Реала и Челси, а ныне один функционеров лондонского клуба, поделился впечатлениями от игры полузащитника сборной Украины и итальянского Аталанты Руслана Малиновского.

"Я хорошо помню Малиновского. Он очень сильно играл в Бельгии. Не просто так его купила Аталанта, ведь это умный футболист. Неудивительно, что он ведет игру сборной Украины и делает разницу.

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У него есть все для классного современного полузащитника – первый пас, понимание игры, стандарты. Он очень квалифицированный игрок, такого сейчас найти непросто. В современном футболе матчи часто выигрываются благодаря стандартам, поэтому важно иметь в команде человека, который умеет выжимать из них максимум", – рассказал Макелеле в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Макелеле прибыл в Украину с важной миссией – он открыл в городе Ирпень Киевской области социально-спортивную школу фонда мадридского Реала.

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