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Макелеле: Маліновський має всі якості класного сучасного півзахисника

11:25 674 Читать на русском
Макелеле: Маліновський має всі якості класного сучасного півзахисника
Клод Макелеле / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек Реала та Челсі, а нині один функціонерів лондонського клубу, поділився враженнями від гри півзахисника збірної України та італійської Аталанти Руслана Маліновського.

"Я добре пам'ятаю Маліновського. Він дуже сильно грав у Бельгії. Не просто так його купила Аталанта, адже це розумний футболіст. Не дивно, що він веде гру збірної України та робить різницю.

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В нього є все для класного сучасного півзахисника – перший пас, розуміння гри, стандарти. Він дуже кваліфікований гравець, такого зараз знайти непросто. В сучасному футболі матчі часто виграються завдяки стандартам, тому важливо мати в команді людину, яка вміє витискати з них максимум", – розповів Макелеле в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Клод Макелеле прибув до України з важливою місією – він презентував в місті Ірпінь Київської області соціально-спортивну школу фонду мадридського Реала.

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