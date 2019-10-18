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Макелеле вспомнил выступления Шевченко за Челси

18:45 7 Читати українською
Макелеле вспомнил выступления Шевченко за Челси
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник Челси, а ныне один из тренеров лондонского клуба Клод Макелеле, поделился впечатлениями от английского периода футбольной карьеры наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

"Когда приходят новые футболисты, им нужно время. Баллак и Шева – это великие футболисты, бойцы, которые хотят постоянно играть. И они были лидерами в предыдущих клубах. Шева был лидером Милана, постоянно забивал. Баллак – тоже.

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В Челси они столкнулись с другими условиями, менталитетом, футболом, и им нужно было время. Так же и мне нужно было время, чтобы понять Премьер-лигу. Шевченко сделал хорошую работу в Челси. Да, он ожидал большего. Шева есть Шева, и для меня он остался великим футболистом", – рассказал Макелеле в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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