Кортрейк Евгения Макаренко не сумел взять очки в матче с Левеном. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 16-й тур

Кортрейк – Левен – 0:3

Голы: Анри, 47, 64, 89

Кортрейк на домашнем поле принимал Левен. Команды довольно спокойно провели первую 45-минутку, а вот второй тайм был куда интереснее. Сразу после перерыва Анри отметился дублем.

Макаренко не помог Кортрейку обыграть Шарлеруа

Менять счет на табло главный тренер Кортрейка доверил украинцу Евгению Макаренко, выпустив его на замену на 67 минуте. Однако, отличиться результативными действиями защитнику не суждено. Более того, команда украинца пропустила дважды, правда один гол был отменен после просмотра VAR.

0:3 – поражение опустило Кортрейк на 10 место с 20 пунктами. Левен поднялся на четвертое место, имея в своем активе 28 зачетных баллов.

Наші за кордоном: тріумф і біль Зінченка, яскраве прощання Мілевського, результативні подвиги Яремчука