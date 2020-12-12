Кортрейк Євгена Макаренка не зумів взяти очки в матчі з Левеном. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 16-й тур

Кортрейк – Левен – 0:3

Голи: Анрі, 47, 64, 89

Кортрейк на домашньому полі приймав Левен. Команди досить спокійно провели першу 45-хвилинку, а от другий тайм був куди цікавішим. Одразу по перерві Анрі відзначився дублем.

Макаренко не допоміг Кортрейку обіграти Шарлеруа

Змінювати рахунок на табло головний тренер Кортрейка довірив українцю Євгену Макаренку, випустивши його на заміну на 67 хвилині. Проте, відзначитись результативними діями захиснику не судилось. Ба більше, команда українця пропустила двічі, щоправда один гол було скасовано після перегляду VAR.

0:3 – поразка опустила Кортрейк на 10 сходинку з 20 пунктами. Левен піднявся на четверте місце, маючи у своєму активі 28 залікових балів.

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