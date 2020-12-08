Кортрейк и Шарлеруа не смогли выявить сильнейшего в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 15-й тур

Шарлеруа – Кортрейк – 0:0

Нереализованный пенальти: Мбойо, 33, (Кортрейк)

В матче середняков чемпионата Бельгии Шарлеруа и Кортрейк разошлись миром. В первом тайме гости могли выйти вперед, однако Мбойо не смог реализовать пенальти.

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После перерыва не помог и выход Макаренко – даже несмотря на тотальное преимущество Кортрейка команда не смогла забить хотя бы раз.

Таким образом, Шарлеруа набрал 24 очка и остался шестым, Кортрейк с 20 пунктами остался девятым.

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