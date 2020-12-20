Генк дома одолел Кортрейк Евгения Макаренко в 17-м туре Лиги Жупиле. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 17-й тур

Генк – Кортрейк – 2:0

Голы: Артеага, 1, Бонгонда, 78

Генк дома забил Кортрейку уже в дебюте встречи. Хозяева во время одной из первых атак пасом разрезали оборону, а Артеага расстрелял голкипера – шок для Макаренко и Ко. Украинец, к слову, играл со старта. Его команда пыталась отыграться, но Генк умело оборонялся.

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После перерыва хозяева удвоили преимущество благодаря идеальному штрафному в исполнении Бонгонда. Финальный свисток зафиксировал печальные для команды игрока сборной Украины 0:2.

К слову, для Евгения Макаренко это был 15 матч за бельгийскую команду в текущем сезоне. Кортрейк расположился девятым с 23 пунктами, а Генк поднялся на вторую строчку, имея 31 очко в активе.

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