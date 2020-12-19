Лига Жупиле, 17-й тур

Зюлте-Варегем – Сент-Трюйден – 0:2

Голы: Сузуки, 57, Кауфриз, 90+3

Александр Филлипов начинал матч в запасе. Однако, команда и без него демонстрировала неплохой атакующий футбол. Сент-Трюйден закономерно вышел вперед, хоть это и произошло в середине второго тайма.

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За несколько минут на поле появился украинский форвард и поспособствовал второму взятию ворот Варегема. Александр быстро сориентировался в ситуации и отдал голевой пас на одноклубника – тот эффектно перебросил голкипера соперника. К слову, для Филиппова это был 4 ассист в 11 матчах Лиги Жупиле.

0:2 – Сент-Трюден выиграл важный поединок, но остался на предпоследней строчке с 14 очками. Варегем идет четырнадцатым, имея в активе 18 пунктов.

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Ассист Филиппова: