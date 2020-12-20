Генк вдома здолав Кортрейк Євгена Макаренка у 17-му турі бельгійської першості. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 17-й тур

Генк – Кортрейк – 2:0

Голи: Артеага, 1, Бонгонда, 78

Генк вдома забив Кортрейку вже в дебюті зустрічі. Господарі під час однієї з перших атак пасом розрізали оборону, а Артеага розстріляв кіпера – шок для Макаренка і Ко. Українець, до слова, грав зі старту. Його команда намагалась відігратись, але Генк вправно оборонявся.

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По перерві господарі подвоїли перевагу завдяки ідеальному штрафному у виконанні Бонгонда. Фінальний свисток зафіксував сумні для команди гравця збірної України 0:2.

До слова, для Євгена Макаренка це був 15 матч за бельгійську команду в поточному сезоні. Кортрейк наразі розташувався дев'ятим з 23 пунктами, а Генк піднявся на другу сходинку, маючи 31 очко у своєму активі.

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