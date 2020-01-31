Макаренко может получить необычную позицию в Андерлехте – украинец поразил тренера

Главный тренер Андерлехта Франк Веркаутерен видит новые перспективы для украинского легионера Евгения Макаренко.

"У нас есть проблемы с форвардами, однако давайте мыслить позитивно. Компетентные люди работают над трансферами, и я все еще надеюсь на усиление.

Макаренко готов покинуть Андерлехт при одном условии

Это должно произойти, потому что нам не хватает игроков в центре атаки. Нам приходится подстраиваться во время тренировок. Макаренко попробовал свои силы в атаке на тренировке, и он выиграл все верховые мячи. Мы подождем до воскресенья, осталось три дня. Сегодня утром на тренировке на самом деле было всего 14 полевых игроков", – цитирует Веркаутерена Nieuwsblad.

Напомним, на протяжении своей карьеры Макаренко выступал на фланге защиты или в центре поля. В сезоне 2019/20 украинец не сыграл ни одной минуты за брюссельцов.

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