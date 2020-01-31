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Макаренко може отримати незвичну позицію в Андерлехті – українець вразив тренера

10:12 1553 Читать на русском
Макаренко може отримати незвичну позицію в Андерлехті – українець вразив тренера
Євген Макаренко / Сайт Андерлехта

Головний тренер Андерлехта Франк Веркаутерен бачить нові перспективи для українського легіонера Євгена Макаренка.

"У нас є проблеми з форвардами, однак давайте мислити позитивно. Компетентні люди працюють над трансферами, і я все ще сподіваюся на підсилення.

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Це повинно статися, бо нам бракує гравців у центрі атаки. Нам доводиться підлаштовуватися під час тренувань. Макаренко спробував свої сили у атаці на тренуванні, і він виграв усі верхові м'ячі. Ми почекаємо до неділі, залишилося три дні. Сьогодні вранці на тренуванні насправді було лише 14 польових гравців", – цитує Веркаутерена Nieuwsblad.

Нагадаємо, упродовж своєї кар'єри Макаренко виступав на фланзі захисту або в центрі поля. У сезоні 2019/20 українець не зіграв жодної хвилини за брюссельців.

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Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія Українці за кордоном Франк Веркаутерен Франк Веркаутерен
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