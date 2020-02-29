Макаренко ассистом помог Кортрейку на последних минутах спасти ничью в матче против Зюлте-Варегема

Кортрейк Макаренко спас ничью в поединке 28-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегема. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2019/20, 28-й тур

Зюлте-Варегем – Кортейк – 2:2

Голы: Бруно, 29, Де Фаув, 43, (пен.) – Моффи, 51, Тута, 90+4

Зюлте-Варегем в первом тайме оформил комфортное преимущество благодаря голу Бруно и реализованному пенальти в исполнении Де Фаува. После перерыва Кортрейк отыграл один мяч при непосредственном участии Макаренко, который точным навесом нашел голову Моффи. Команда украинца пыталась отыграться, и им это удалось в компенсированное время, Тута на четвертой добавленной минуте спас ничью для Кортрейка.

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Таким образом, Зюлте-Варегем и Кортрейк остались в середине турнирной таблицы, с 36 и 33 очками соответственно.