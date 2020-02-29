Трабзонспор разгромил Ризеспор с Морозюком в составе – украинец стал одним из худших игроков матча

Ризеспор был разбит Трабзонспором в рамках 24-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2019/20, 24-й тур

Трабзонспор – Ризеспор – 5:2

Голы: да Кошта, 65, Экубан, 71, Соса, 77, (пен.), Нвакаэме, 86, Ндиайе, 90+8 – Мелняк, 36, Шкода, 90+5, (пен.)

Удаление: Джон Оби Мікел, 90+5 (Трабзонспор)

Первый тайм прошел достаточно успешно для команды Морозюка, Мелняк с передачи Шкоды сделал Ризеспор победителем первой половины. Однако результат добывается в двух таймах, что и доказал Трабзонспор.

Ярмоленко все ближе к возвращению на поле – тренер Вест Хэма поделился последними новостями

Главным героем встречи стал Хосе Соса, который выступал за Металлист с 2011 по 2014 годы. Сначала аргентинец ассистировал да Коште, а после забитого мяча Экубана уже и сам реализовал пенальти. Ближе к концу игры Нвакаэме сделал счет разгромным, а в компенсированное время началось самое жаркое: экс-хавбек Челси Джон Оби Микел получил вторую желтую и привез пенальти в свои ворота. Шкода реализовал удар, а последнее слово осталось за Трабзонспором – отличился Ндиайе.

Отметим, что Морозюк провел весь матч и получил одну из худших оценок в своей команде – 6.3. Хуже Николая сыграли только трое его одноклубников. Добавим, что другой экс-динамовец Денис Гармаш, на поле так и не появился, а Андрей Борячук не попал в заявку.

Таким образом, Трабзонспор набрал 48 очков и возглавил турнирную таблицу, Ризеспор остался 14-м с 24 пунктами.

Лунин рискует не вернуться в Реал – мадридцы рассматривают сенсационную альтернативу, а фаны защищают украинца