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Макаренко асистом допоміг Кортрейку на останніх хвилинах врятувати нічию в матчі проти Зюлте-Варегема

23:08 145 Читать на русском
Макаренко асистом допоміг Кортрейку на останніх хвилинах врятувати нічию в матчі проти Зюлте-Варегема
Євген Макаренко / ФК Кортрейк

Кортрейк Макаренка врятував нічию в поєдинку 28-го туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегема. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 28-й тур

Зюлте-Варегем – Кортейк – 2:2

Голи: Бруно, 29, Де Фаув, 43, (пен.) – Моффі, 51, Тута, 90+4

Зюлте-Варегем в першому таймі оформив комфортну перевагу завдяки голу Бруно та реалізованому пенальті у виконанні Де Фаува. По перерві Кортрейк відіграв один м'яч за безпосередньої участі Макаренка, який точним навісом знайшов голову Моффі. Команда українця намагалась відігратись і їм це вдалось в компенсований час, Тута на четвертій доданій хвилині врятував нічию для Кортрейка.

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Таким чином, Зюлте-Варегем та Кортрейк залишились в середині турнірної таблиці, з 36 та 33 очками відповідно.

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