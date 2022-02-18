Програму 23-го туру у чемпіонаті НІмеччини відкривала зустріч у Майнці між однойменною командою та Байєром. Леверкузенці були явними фаворитами – і на 35-й хвилині вони підтвердили свій статус, відкривши рахунок. Героєм став Шик, який ефектним дальнім ударом вколотив свій 20-й гол у сезоні. Більше у топ-лігах поки забив тільки Лєвандовскі.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги Байєра, але на старті другого Майнц ледь не перегорнув гру. Господарі відігрались на 57-й хвилині зусиллями Каріколя, а на 60-й Онісіво забив другий гол у ворота гостей – втім, його не зарахували через офсайд. "Фармацевти" покарали суперника за нахабність на 74-й хвилині вриванням Діабі у штрафний з пасом під удар Аларіо в ближній кут. Без шансів для голкіпера. 1:2.

Здавалося, що це кінець. За кілька хвилин Аларіо міг і дубль оформити, однак його постріл з лівого краю штрафного парирував Центнер. У відчаї тренер Майнца – Бо Свенссон – провів потрійну заміну, кинувши у бій Бургцорга, Боетіюса й Інгвартсена. І це спрацювало!

На 84-й хвилині господарі зрівняли рахунок завдяки шикарному пострілу з лету у виконанні Боетіюса, а на 88-й Майнц забив третій гол! Штегер, який вийшов на заміно дещо раніше, увірвався в карний майданчик і віддав не дуже вдалий поперечний пас, після якого сталася метушня – в ній першим розібрався Інгвартсен. Його потужний удар поставив крапку в матчі. 3:2 на користь підопічних Бо Свенссона.

Таким чином, Майнц набрав 34 очки, тримаючись на сьомій позиції в турнірній таблиці. Байєр залишається третім, маючи в активі 41 заліковий бал.

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