Во вторник в 16-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 16-й тур

Арминия – Бохум – 2:0

Голы: Окугава, 51, Виммер, 69

Вольфсбург – Кельн – 2:3

Голы: Нмеча Л., 9, Вегхорст, 51 – Модест, 34, 89, Ут, 73

Майнц – Герта – 4:0

Голы: Сон Ли, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтьюс, 79

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Один из откровенных аутсайдеров Бундеслиги Арминия сумела пробить неуступчивый Бохум лишь в начале второго тайма. Окугава выпрыгнул выше других после навеса в штрафную и головой открыл счет в матче. Впоследствии Виммер максимально усложнил задачу Бохуму, удвоив преимущество билефельдцев. Этот гол стал последним в матче.

Вольфсбург забил в ворота соседа по турнирной таблице – Кельна – уже на 9-й минуте: Лукас Нмеч поразил нижний угол из пределов штрафной. В середине тайма Баку решил сберечь мяч в поле, однако на линии его обокрал соперник. Прострел прицельно замкнул в перекладину Модест – от элемента ворот мяч влетел в сетку. Вегхорст впоследствии мог выводить "волков" вперед, но Шмитц заблокировал выстрел уже в пустые ворота.

После перерыва Ваут все-таки достиг своего и Кельну снова пришлось отыгрываться. Эту роль примерил на себя Марк Ут, который только выйдя на замену восстановил статус-кво. Через три минуты хозяева снова вырвались вперед, но арбитр взятия ворот отменил из-за офсайда. На последней минуте Модест оформил дубль и принес Кельну желанные три очка.

Герта пропустила от Майнца в середине тайма: Видмер головой навесил на Дже Сон Ли в центр вратарского и кореец также головой открыл счет в матче. За пять минут до перерыва после затяжной атаки хозяев мяч прилетел на левый фланг к Хаку и защитник решился на удар с острого угла – голкипер не был готов к этому и "карнавальщики" удвоили свое преимущество. После отдыха Видмер головой пробил в девятку, доведя счет до непристойного, а в середине второй сорокапятиминутки Боэтьюс поставил жирную точку в матче.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ