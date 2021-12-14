Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Армінія – Бохум – 2:0

Голи: Окугава, 51, Віммер, 69

Вольфсбург – Кельн – 2:3

Голи: Нмеча Л., 9, Вегхорст, 51 – Модест, 34, 89, Ут, 73

Майнц – Герта – 4:0

Голи: Сон Лі, 19, Хак, 41, Відмер, 49, Боетіюс, 79

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Один з відвертих аутсайдерів Бундесліги Армінія зуміла пробити непоступлийи Бохум лише на початку другого тайму. Окугава вистрибнув вище за інших після навісу у штрафний майданчик і головою відкрив рахунок у матчі. Згодом Віммер максимально ускладнив завдання Бохуму, подвоївши перевагу білефельдців. Цей гол став останнім у матчі.

Вольфсбург забив у ворота сусіда по турнірній таблиці – Кельна – вже на 9-й хвилині: Лукас Нмеча поцілив у нижній кут з меж штрафного майданчика. В середині тайму Баку вирішив зберегти м'яч в полі, однак на лінії його обікрав суперник. Простріл прицільно замкнув у поперечину Модест – від елементу воріт м'яч влетів у сітку. Вегхорст згодом міг виводити "вовків" вперед, але Шмітц заблокував постріл вже у порожні ворота.

По перерві Ваут таки досяг свого і Кельну знову довелось відігруватись. Цю роль приміряв на себе Марк Ут, який тільки-но вийшовши на заміну відновив статус-кво. За три хвилини господарі знову вирвались вперед, але арбітр взяття воріт скасував через офсайд. На останній хвилині Модест оформив дубль і приніс Кельну бажані три очки.

Герта пропустила від Майнца в середині тайму: Відмер головою навісив на Дже Сон Лі у центр воротарського і кореєць також головою відкрив рахунок у матчі. За п'ять хвилин до перерви після затяжної атаки господарів м'яч прилетів на лівий фланг до Хака і захисник зважився на удар з гострого кута – голкіпер не був готовий до цього і "карнавальники" подвоїли свою перевагу. Після відпочинку Відмер головою пробив у дев'ятку, довівши рахунок до непристойного, а в середині другої сорокап'ятихвилинки Боетіюс поставив масну крапку у матчі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ