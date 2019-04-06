Майнц – Фрайбург – 5:0 – видео голов и обзор матча

Майнц дома уничтожил Фрайбург (5:0). Смотрите видео голов и обзор матча Майнц – Фрайбург.

Майнц дома уничтожил Фрайбург. Боетиюс открыл счет на 20-й минуте, а через 6 минут ассистировал Матета. Через 7 минут Жан-Филипп оформил дубль, а во втором тайме Онисиво и снова Матета установили окончательный счет в матче.

Майнц на своем поле разгромил Фрайбург