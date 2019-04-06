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Майнц – Фрайбург – 5:0 – видео голов и обзор матча

06:30 8 Читати українською
Майнц – Фрайбург – 5:0 – видео голов и обзор матча
Майнц – Фрайбург – 5:0 / Твиттер ФК Майнц

Майнц дома уничтожил Фрайбург (5:0). Смотрите видео голов и обзор матча Майнц – Фрайбург.

20’ Жан-Поль Боэтьюс
26’ Жан-Филип Матета
33’ Жан-Филип Матета
73’ Карим Онисиво
77’ Жан-Филип Матета
 
20’ Жан-Поль Боэтьюс
26’ Жан-Филип Матета
33’ Жан-Филип Матета
73’ Карим Онисиво
77’ Жан-Филип Матета

Майнц дома уничтожил Фрайбург. Боетиюс открыл счет на 20-й минуте, а через 6 минут ассистировал Матета. Через 7 минут Жан-Филипп оформил дубль, а во втором тайме Онисиво и снова Матета установили окончательный счет в матче.

Майнц на своем поле разгромил Фрайбург

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Фрайбург Фрайбург Майнц Майнц Германия Видеоновости Майнц - Фрайбург
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