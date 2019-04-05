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Майнц на своем поле разгромил Фрайбург

5 апреля 23:28 4 Читати українською
Майнц на своем поле разгромил Фрайбург
Майнц на своем поле разгромил Фрайбург: 29-й тур Бундеслиги, матч пятницы

В 29-м туре чемпионата Германии Майнц на своем поле поиздевался над Фрайбургом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

20’ Жан-Поль Боэтьюс
26’ Жан-Филип Матета
33’ Жан-Филип Матета
73’ Карим Онисиво
77’ Жан-Филип Матета
 
20’ Жан-Поль Боэтьюс
26’ Жан-Филип Матета
33’ Жан-Филип Матета
73’ Карим Онисиво
77’ Жан-Филип Матета

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Майнц – Фрайбург – 5:0

Голы: Боетиюс, 20, Матета, 26, 33, Онисиво, 73, Матета, 77

В пятницу, 5 апреля, состоялся первый матч 28 тура чемпионата Германии, в котором Майнц принимал Фрайбург. Соседи по турнирной таблице подходили к матчу с разным настроением: если Фрайбург в своих последних трех матчах одержал одну победу и две ничьи, то Майнц не знал вкуса побед еще с 23 февраля, имея в своем пассиве четыре поражения в последних четырех играх.

Уже на 20 минуте Жан-Поль Боетиюс из-за пределов штрафной выводит Майнц вперед. На 26-й минуте с паса того же Боетьюса Жан-Филипп Матета удваивает счет, выйдя один на один с голкипером. А за 7 минут Матета доводит счет до разгромного 3: 0. Во втором тайме Майнц продолжил издеваться над соперником. На 73-й минуте Боетиюс пасом вывел на ворота Карима Онисиво, который нанес прицельный удар в правый нижний угол ворот. А за четыре минуты Жан-Филипп Матета забил пятый мяч головой с близкого расстояния.

После этого матча команды поменялись местами: Майнц поднялся на 12-ю строчку и набрал 33 очка, зато Фрайбург с 32-ю пунктами опустился на 13 место.

Теги
Майнц - Фрайбург Фрайбург Фрайбург Майнц Майнц Германия
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