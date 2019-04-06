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Майнц – Фрайбург – 5:0 – відео голів та огляд матчу

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Майнц – Фрайбург – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Майнц – Фрайбург – 5:0 / Твіттер ФК Майнц

Майнц вдома знищив Фрайбург (5:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Майнц – Фрайбург.

20’ Жан-Поль Боетіюс
26’ Жан-Філіп Матета
33’ Жан-Філіп Матета
73’ Карім Онісіво
77’ Жан-Філіп Матета
 
20’ Жан-Поль Боетіюс
26’ Жан-Філіп Матета
33’ Жан-Філіп Матета
73’ Карім Онісіво
77’ Жан-Філіп Матета

Майнц вдома знищив Фрайбург. Боетіюс відкрив рахунок на 20-й хвилині, а через 6 хвилин асистував Матеті. Через 7 хвилин Жан-Філіп оформив дубль, а в другому таймі Онісіво і знову Матета встановили остаточний рахунок в матчі.

Майнц на своєму полі розгромив Фрайбург

Теги
Фрайбург Фрайбург Майнц Майнц Німеччина Відеоновини Майнц - Фрайбург
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