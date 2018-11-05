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Майборода – о дебютном голе: Мне кажется, что это все сон

19:45 58 Читати українською
Майборода – о дебютном голе: Мне кажется, что это все сон
Сергей Майборода / Фото: соцсети

Форвард луганской Зари Сергей Майборода поделился впечатлениями от дебютного гола в УПЛ,

"Этот гол я запомню надолго. Первый гол запоминается навсегда.

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Огромное спасибо и ребятам, которые поддержали меня и поздравили. Очень приятно. Если честно, мои эмоции даже словами передать нельзя. Мне иногда кажется, что все это происходит не со мной, что это сон. Но это классное ощущение", – цитирует Майбороду официальный сайт Зари.

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