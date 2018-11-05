Майборода – про дебютний гол: Мені здається, що це все сон

Форвард луганської Зорі Сергій Майборода поділився враженнями від дебютного гола в УПЛ.

"Цей гол я запам'ятаю надовго. Перший гол запам'ятовується назавжди.

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Величезне спасибі і хлопцям, які підтримали мене і привітали. Дуже приємно. Якщо чесно, мої емоції навіть словами передати не можна. Мені іноді здається, що все це відбувається не зі мною, що це сон. Але це класне відчуття", – цитує Майбороду офіційний сайт Зорі.

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