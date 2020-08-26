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Магуайр ризикує втратити статус капітана в Манчестер Юнайтед – він вже вилетів зі збірної Англії

13:25 - Читать на русском
Магуайр ризикує втратити статус капітана в Манчестер Юнайтед – він вже вилетів зі збірної Англії
Харрі Магуайр / Reuters

Скандальна витівка оборонця англійського Манчестер Юнайтед Харрі Магуайра під час відпочинку обернулася для нього великими проблемами.

У центрбека можуть відібрати капітанську пов'язку, стверджує Sky Sports.

Магуайр виключений зі збірної Англії після вироку суду

Керівництво МЮ запланувало зустріч із Магуайром. За її результатами визначиться майбутнє статусу 27-річного англійця. Напередодні Магуайр вже втратив місце в національній команді. Він пропустить мінімум два стартових поєдинки Ліги націй 2020/21.

Нагадаємо, Харрі Магуайр проводив відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною, де в нього спалахнув конфлікт із англійськими туристами біля бару. Погасити інцидент взялися правоохоронці.

Проте, Магуайр відмовився підкоритися поліції – його заарештували за непокору владі. Як наслідок, оборонець умовно засуджений на 21 місяць за кількома статтями: напад, образи, напад на поліцейського і спроба дачі хабаря.

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Харрі Харрі Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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