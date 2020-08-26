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Магуайр исключен из сборной Англии после приговора суда

00:38 - Читати українською
Магуайр исключен из сборной Англии после приговора суда
Харри Магуайр / Reuters

Защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Харри Магуайр получил наказание и от наставника "трех львов" Гарета Саутгета.

"В свете событий сегодняшнего вечера, я могу подтвердить, что я отозвал Харри Магуайра со сборной Англии на матчи против Исландии и Дании.

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Как я уже говорил ранее, я оставлял за собой право пересмотреть ситуацию. Разговаривая с Манчестер Юнайтед и игроком, я принял это решение в интересах всех сторон и учитывая влияние на нашу подготовку на следующей неделе", – приводит слова Саутгейта официальный сайт сборной Англии.

Напомним, Харри Магуайр проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего вмешались правоохранители.

Магуайр отказался подчиниться – его арестовали за неповиновение властям. В итоге, защитник условно осужден на 21 месяц по статьям: нападение, оскорбления, нападение на полицейского и попытка дачи взятки.

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