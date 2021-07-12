Магуайр – о поражении от Италии в финале Евро-2020: Мое сердце разбито
09:00 - Читати українською
Защитник сборной Англии Харри Магуайр признался, что еще долго будет переживать проигрыш итальянцам в решающем матче чемпионата Европы.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито.
Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча
Ребята опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка", – цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.
Напомним, Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовала три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.
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