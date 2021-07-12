Защитник сборной Англии Харри Магуайр признался, что еще долго будет переживать проигрыш итальянцам в решающем матче чемпионата Европы.

"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Ребята опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка", – цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.

Напомним, Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовала три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.

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