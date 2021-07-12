It's coming home, it's coming home... Английские фанаты капитально надоели со своей песенкой о возвращении футбола на Родину. Она была написана ещё в 1996-м, в надежде на выигрыш домашнего Евро, однако тогда с триумфом не сложилось – Гарет Саутгейт не забил немцам в серии пенальти в полуфинале. И вот, спустя 25 лет, Гарет реабилитировался перед фанатами в качестве тренера, выбив Германию и протащив Англию в первый с 1966 года финал. Как и 55 лет назад, решающий поединок должен был пройти на переполненном Уэмбли.

Италия – Англия: британские хулиганы попытались взять штурмом Уэмбли

В соперники британцам выпала грациозная Италия, которая под руководством Роберто Манчини не проигрывала в 33 матчах подряд. "Скуадра" побила собственный рекорд 1930-х – именно в ту эпоху итальянцы оформили две победы на чемпионатах мира. Их романтичный футбол на Евро-2020 влюбил в себя Европу, которой не хотелось триумфа английских напыщенных прагматиков, однако конкретно на Уэмбли поддержка гостей была скромной. Попасть на Альбион с нынешними санитарными нормами слишком трудно.

The Red Arrows fly over Wembley ️ pic.twitter.com/NcEotpfqTf — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2021

За Англию в Лондоне болели даже в небе.

Роберто Манчини не удивил со стартовым составом, выставив фирменные 4-3-3 с Иммобиле в центре нападения, Кьезой и Инсинье на флангах и тройкой Барелла-Жоржинью-Верратти в середине поля. Эмерсон снова вышел на левом фланге обороны, меняя травмированного Спинаццолу. Кьеллини и Бонуччи составили пару центрбеков, а позицию правого фулбэка закрыл Ди Лоренцо. Словом, итальянцы повторили основу из полуфинала против Испании.

От "Скуадры" ожидали атак с перегрузкой последней трети поля большой группой футболистов. Похожим образом действовала Германия, против которой Гарет Саутгейт выставил схему с тремя защитниками – и на финал он решил повторить маневр. В защите Англии вышли Уокер, Стоунз и Магуайр, позицию левого вингбека закрыл Шоу, а на правом фланге вышел Триппьер. Под Кейном в нападении расположились Маунт и Стерлинг.

Итальянцы сразу со стартовым свистком попытались агрессивно накрыть Англию. Уже на 1-й минуте Магуайр привез угловой, под давлением соперника отдав неточный пас на Пикфорда, однако этот корнер превратился в катастрофу для гостей.

После неудачной подачи с него "три льва" выбежали в контратаку, которую Триппьер завершил подачей с правого угла штрафной на левый край – там защитники "Скуадры" забыли Шоу. Люк наказал Италию мощным ударом под ближнюю штангу. 0:1! Англия вышла вперед на 117-й секунде, а Шоу отпраздновал дебютный гол в футболке сборной и самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Подопечные Роберто Манчини получили возможность отыграться уже на 8-й минуте со стандарта, но прямой удар Инсинье пролетел в нескольких метрах над перекладиной. После этого "три льва" прогнозируемо начали сушить игру стерильным владением в центре и на своей половине, а без мяча островитяне интенсивно прессинговали или садились в средний блок. Италия перехватила инициативу и пыталась атаковать через зоны полуфлангов, однако острых передач или врываний в штрафную выполнить не удавалось. Англия тоже ничем не отвечала – голевой удар Шоу был единственным для хозяев до самого свистка на перерыв.

Итальянцы, несмотря на кучу проблем, могли сравнять счет благодаря индивидуальным действиям Кьезы. Федерико на 35-й минуте сместился с фланга в центр, обыграв двух соперников на дриблинге, и выстрелил метров с 22-х в правый нижний угол – мяч прошел рядом со штангой! Перед перерывом можно вспомнить эпизод с заблокированным ударом Иммобиле после прострела с правого фланга и слабый удар Веррати в руки Пикфорда. Вот, собственно, и вся острота первого тайма.

Второй тайм мог начаться для Италии столь же ужасно, как и первый. Уже через три минуты после возобновления игры Стерлинг ворвался в штрафную "Скуадры" и упал в борьбе с Бонуччи, требуя пенальти – эпизод был очень похож на падение Рахима в матче против Дании. Впрочем, арбитр Бьорн Куйперс в искренность нападающего не поверил, приказав англичанину подниматься.

Гостей этот эпизод отнюдь не напугал. Они быстро вернули инициативу и начали создавать реальные моменты, причем каждый следующий был опаснее предыдущего. Так, на 50-й минуте Инсинье со стандарта пробил мимо правой девятки, на 58-й он же опасно выстрелил с левого края штрафной (Пикфорд выручил Англию), а на 62-й Кьеза, накрутив защитников в штрафной, нанес удар метров с 11-ти – Пикфорд вытянул мяч из дальнего угла! Между этими эпизодами Роберто Манчини провел смелую двойную замену, сняв с пробега Иммобиле и Барелли. Вместо них на поле вышли Берарди и Кристанте.

Англия огрызнулась на 63-й минуте угловым, навес с которого замыкал Стоунз, однако Доннарумма справился с этим ударом. Успокоить игру данным корнером хозяева не смогли – Италия продолжила атаковать. Наконец, на 67-й минуте давление "Скуадры" принесло успех: итальянцы заработали угловой, Верратти на дальней штанге продавил Маунта и пробил головой в ближний угол, а Пикфорд перевел мяч в штангу – на добивании же оказался Бонуччи. 1:1! Леонардо сравнял счет и стал самым возрастным автором гола в истории финалов Евро.

Гарет Саутгейт отреагировал на пропущенный гол, сначала заменив Триппьера на Сака, а затем выпустив Хендерсона вместо Райса. Эти ходы тренерского штаба англичан изменили характер игры, сделав ее очень жесткой и контактной, однако главную проблему они не решили – Италия продолжала доминировать и создавать качественные моменты. В частности, на 75-й минуте вывести "Скуадру Адзурру" вперед мог Берарди, который получил шикарную диагональ в центр штрафной от Бонуччи и пробил с лету. Выше ворот! На 80-й же Кьеза провел блестящий проход левым флангом с обыгрышем двух защитников, однако на линии штрафной Федерико неудачно упал в борьбе с Уокером, получив повреждение. Хавбека на 85-й пришлось менять на Бернардески.

В эндшпиле встречи матч окончательно свалился в кучу единоборств и позиционной борьбы. Англия явно не желала переводить игру в овертайм, а вот Италия начала действовать более прагматично – прямо как британцы в первом тайме.

В конце концов, свисток Бьорна Куйперса перевел матч в овертайм.

Оба тренера провели замены в первом экстра-тайме. Роберто Манчини снял с игры Верратти, выпустив Локателли, а Саутгейт выпустил Грилиша вместо Маунта. В общем, этот период матча прошел динамично и ровно – "Скуадра" и "три льва" поочередно ловили друг друга на контратаках, обменивались острыми прострелами и вообще держали болельщиков в напряжении. Дважды такой футбол мог вылиться во взятие ворот: на 98-й минуте итальянцы проиграли подбор после углового, позволив пробить Филлипсу с лету (вышло неточно), а на 102-й схватились за голову англичане – это Эмерсон переиграл Уокера на левом краю штрафной и прострелил на Бернардески. Федерико немного не успел на замыкание!

На мини-перерыв команды отправились при ничейном счете. Серия пенальти явно не устраивала их, ведь сразу со стартом второго экстра-тайма Италия и Англия пошли в размен атаками.Уже на 107-й минуте со стандарта мощно пробил Бернардески – Пикфорд парировал перед собой и накрыл мяч со второй попытки. Хозяева ответили заблокированным ударом Грилиша на 108-й и острой подачей на 109-й – Доннарумма ошибся при ее перехвате, но гости сумели отбиться. На 110-й же Стерлинг ворвался на правый край штрафной и уже готов был катить вдоль вратарской, но в последний момент Кьеллини выцарапал у него сферу!

Впрочем, довольно быстро этот бодрый темп упал. Сначала его сбило столкновение Жоржинью и Грилиша, которым оказывали помощь врачи, а потом пошли замены: Роберто Манчини выпустил Флоренци вместо Эмерсона, а Саутгейт сменил Хендерсона и Уокера на Санчо и Рашфорда. Так, Гарет снова провел обратную замену – и на этот раз он явно ставил на серию пенальти. В конце концов, свисток Бьорна Куйперса зафиксировал ничью в основное и дополнительное время. Титул чемпиона Европы должны разыграть в серии "11-метровых".

Первым бить с "точки" пошел Берарди. Без проблем – 1:0. Удар в ответ нанёс Кейн – 1:1! Следующим должен стрелять Белотти – Андреа долго думал, а потом пробил в правый нижний угол. Пикфорд парировал! Магуайр же наказал за расточительность точным выстрелом в девятку. 1:2! Исправлять положение пошёл Бонуччи, который пробил в левый верхний угол – 2:2! Рашфорд же решил исполнять в стиле Белотти, с длинной паузой и остановками по ходу разбега, однако его удар пришелся в штангу!

Бернардески вывел Италию вперёд в серии наглым ударом низом по центру – 3:2! Санчо должен был сравнивать, но выстрел Джейдона под правую штангу парировал Доннарумма!

Жоржинью оставалось нанести решающий удар и уйти праздновать, однако Пикфорд перевёл мяч в штангу! Сака мог сравнять счёт, но Доннарумма был против. Джиджи парировал выстрел Букайо, сделав Италию чемпионом Европы!