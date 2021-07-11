Италия и Англия встречаются в финале Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Англия на "Футбол 24".

Финальный матч чемпионата Европы Италия – Англия начался в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры, которую принимает лондонский Уэмбли. Италия не проигрывает 33 матча (27 побед, 6 ничьих) и имеет в своем активе одно чемпионство Европы (в 1968 году), но последние два финала проиграла – в 2000-м и 2012-м. Англия ни разу не играла даже в финале Евро.

Уже на второй минуте игры Англия открыла счет. Забитым мячом отметился Люк Шоу, который завершил контратаку британцев ударом в ближний угол. Голевую передачу в свой актив записал Киран Триппьер.

Италия – Англия: видео гола Шоу