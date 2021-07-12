Магуайр – про поразку від Італії у фіналі Євро-2020: Моє серце розбите
08:56 - Читать на русском
Захисник збірної Англії Харрі Магуайр зізнався, що ще довго буде переживати програш італійцям у вирішальному матчі чемпіонату Європи.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
"Я розчарований, вивернутий навиворіт, моє серце розбите.
Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу
Хлопці спустошені. Ми віддали всіх себе. Абсолютно, без залишку", – цитує Магуайра офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Англія вийшла вперед у матчі з Італією вже на другій хвилині, однак в середині другого тайму пропустила. У серії післяматчевих пенальті "Три леви" не змогли реалізувала три одинадцятиметрових – влучно пробили лише Кейн та Магуайр.
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