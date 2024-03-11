Байер обыграл Вольфсбург в 25 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вольфсбург в середине первого тайма остался в меньшинстве, после чего вынужден был всем составом сидеть в обороне. Однако мастерство "аптекарей" пробило защиту соперника. Гримальдо элегантно обыграл своего визави пяткой и ассистировал Телле.

Байер переиграл Вольфсбург и приблизился к чемпионству

После перерыва гости вообще не переходили центр поля (12:0 по ударам), а Байер постоянно наседал. Лишь в конце встречи Леверкузен удвоил преимущество, когда Вирц поймал мяч в воздухе после заброса Паласиоса и ударом в касание забил.

Благодаря этой победе Байер восстановил 10-очковое преимущество над Баварией и приблизился к чемпионству за 9 туров до финиша.