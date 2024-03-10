Байер в этом сезоне непобедим. Даже неудачные матчи команда Хаби Алонсо сводит к положительному результату. Как вот на неделе в Лиге Европы против Карабаха. Нынешний Байер не должен повторить прежние неудачи, а должен завоевать трофей.

Бавария с хет-триком Кейна и 8 голами разорвала Майнц

Героем домашнего матча против Вольфсбурга стал "первый запасной" Телла, который сегодня вышел в старте. Нигериец забил победный гол в начале второго тайма. Ассистировал ему Гримальдо, который очень круто обработал мяч пяткой в чужой штрафной.

Байер с 28 минуты играл в большинстве, потому что Ленц получил две ранние желтые карточки и удаление.

Итоговый счет эффектно зафиксировал Вирц. Лидер Байера открылся под заброс Паласиоса и ударом в касание загнал мяч в сетку. Леверкузен победил, набрал 67 баллов и восстановил 10-очковое преимущество над Баварией на вершине Бундеслиги.