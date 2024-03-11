Байєр обіграв Вольфсбург у 25 турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Вольфсбург у середині першого тайму залишився в меншості, після чого мусив усім складом сидіти в обороні. Однак майстерність "аптекарів" пробила захист суперника. Грімальдо елегантно обіграв свого візаві п'ятою та асистував Теллі.

Байєр переграв Вольфсбург і наблизився до чемпіонства

По перерві гості взагалі не переходили центр поля (12:0 за ударами), а Байєр постійно насідав. Лише наприкінці зустрічі Леверкузен подвоїв перевагу, коли Вірц впіймав м'яч у повітрі після закидання Паласіоса та ударом в дотик забив.

Завдяки цій перемозі Байєр відновив 10-очкову перевагу над Баварією та наблизився до чемпіонства за 9 турів до фінішу.