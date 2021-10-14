Очередным игроком Львова стал румынский защитник Михай Лека, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.

Металлист 1925 объявил о подписании защитника сборной Грузии, которого сватали в АПЛ за 15 миллионов фунтов

29-летний защитник перешел в команду Олега Дулуба на правах свободного агента и подписал с львовянами контракт по схеме 1+1.

К слову, последней командой Лека был румынский Арджеш из второго дивизиона. Без клуба Михай находился с 1 июля 2021 года. За молодежную сборную Румынии провел 3 матча. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, после 10 туров Львов занимает в турнирной таблице УПЛ 13-ю строчку, имея в своем активе 6 очков.

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