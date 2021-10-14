Черговим гравцем Львова став румунський захисник Міхай Лєка, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Instagram.

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29-річний оборонець перейшов у команду Олега Дулуба на правах вільного агента і підписав з львів'янами контракт за схемою 1+1.

До слова, останньою командою Лєка був румунський Арджеш з другого дивізіону. Без клубу Міхай перебував з 1 липня 2021 року. За молодіжну збірну Румунії провів 3 матчі. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, після 10 турів Львів посідає у турнірній таблиці УПЛ 13-ту сходинку, маючи у своєму активі 6 очок.

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