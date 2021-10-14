Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия стал игроком Металлиста 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.

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29-летний защитник перебрался в команду Валерия Кривенцова на правах свободного агента, подписав соглашение до конца сезона. Новоиспеченный игрок выбрал себе футболку с номером 6.

Напомним, Кверквелия всю свою карьеру провел в России, выступая за Рубин, Локомотив и Ротор. Несколько лет назад английский Лестер предлагал 15 миллионов фунтов за игрока. Однако тогдашний наставник Локомотива Юрий Семин не отпустил Кверквелию после завоевания чемпионства.

С июля 2021 года он оставался без команды. За плечами Соломона также 42 матча в составе национальной сборной Грузии. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

К слову, Металлист 1925 после 10-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ восьмым, имея в своем активе 13 очков.

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