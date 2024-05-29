Словенец Славко Винчич получит 10 тысяч евро за свою работу на Уэмбли, сообщает Marca. Лайнсменам выпишут чеки на 3 тысячи евро, резервному на полторы тысячи, а ответственный за VAR заработает 4 тысячи.

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Гонорары главных судей растут на протяжении сезона еврокубков. На групповом этапе ЛЧ они получают по 6 тысяч евро за матч, а в четвертьфиналах и полуфиналах – по 7,5 тысяч. Столько же заработал румын Иштван Ковач, который уже отработал финал Лиги Европы.

Напомним, финал ЛЧ 2023/24 состоится на лондонском Уэмбли. Стартовый свисток матча Боруссия Д – Реал должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

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