Огромные кадровые проблемы возникли у Львова, утверждает Спортивка.

"Ставили вопрос, будет ли вообще футбол": директор Арены Львов оценила готовность поля к старту сезона УПЛ

Группа футболистов отказалась подписывать контракты на предложенных клубом условиях. Львов не успевал выставить полноценную команду на матч первого тура с Минаем, потому попросил перенести встречу. Этот запрос УПЛ уже удовлетворила. Есть вариант, что "горожане" вообще не смогут стартовать в новом розыгрыше чемпионата Украины, но это выглядит маловероятно.

Напомним, среди прошлогодних участников УПЛ этот сезон точно пропускают Десна и Мариуполь, ставшие главными жертвами вторжения России.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?