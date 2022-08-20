"Еще когда началась война, мы задавали вопрос, нужно ли готовить поле к футболу и будет ли вообще футбол, спортивные мероприятия. Было принято решение, что над полем мы работаем.

Названы стадионы, на которых будут проходить матчи УПЛ – четыре из них в Киеве

Агрономы работали в обычном режиме. Попробовали достать у партнеров семена, даже в период войны, потому что их было трудно привезти. Заботились о поле с февраля.

Две недели назад мы еще добавили семена, добавили песок. Сейчас стоят лампы, которые освещают и уплотняют газон. Следовательно, у нас поле готово принять матчи. Оно находится не то, что в удовлетворительном, а в идеальном состоянии", – сказала Манько в комментарии Брутальному футболу.

Напомним, Арена Львов является одним из трех стадионов во Львове (вместе со Скифом и Украиной), где будут проходить матчи УПЛ.

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