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"Что вы делаете, бараны, б**ть ?!" – Мазяр уничтожил игроков Львова за провал в матче с Десной

09:19 45 Читати українською
"Что вы делаете, бараны, б**ть ?!" – Мазяр уничтожил игроков Львова за провал в матче с Десной
Владимир Мазяр / Футбол 1

Главный тренер Львова Владимир Мазяр не подбирал слов во время очередного поражения своей команды в матче 12 тура УПЛ против Десны (1:4).

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

Особенно бурную реакцию наставника вызвал пенальти, который его подопечные "привезли" уже на первой минуте матча.

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"Что ты делаешь? Как ты вышел на поле, первые минуты, б**ть. Что вы делаете?! Тренировали е***ую целую неделю. Бараны, б**ть", – слова разъяренного Мазяра было хорошо слышно на весь стадион.

Напомним, Львов не может одержать победу в последних семи матчах УПЛ и занимает последнюю строчку чемпионата.

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Львов - Десна Видеоновости Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр
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