"Что вы делаете, бараны, б**ть ?!" – Мазяр уничтожил игроков Львова за провал в матче с Десной

Главный тренер Львова Владимир Мазяр не подбирал слов во время очередного поражения своей команды в матче 12 тура УПЛ против Десны (1:4).
Особенно бурную реакцию наставника вызвал пенальти, который его подопечные "привезли" уже на первой минуте матча.
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"Что ты делаешь? Как ты вышел на поле, первые минуты, б**ть. Что вы делаете?! Тренировали е***ую целую неделю. Бараны, б**ть", – слова разъяренного Мазяра было хорошо слышно на весь стадион.
Напомним, Львов не может одержать победу в последних семи матчах УПЛ и занимает последнюю строчку чемпионата.
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