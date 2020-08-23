Львов подписал экс-защитника Мидлсбро

Львов усилился защитником сборной Люксембурга Энесом Махмутовичем, сообщает официальный сайт "сине-золотых".

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23-летний футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента, срок действия соглашения – 2 года. Во Львове защитник будет играть под номером 22.

Махмутовичу выступает на позиции центрального защитника, также может сыграть справа в обороне. Последним клубом люксембуржца был Мидлсбро U-23, который он покинул в июле этого года. За национальную сборную Энес провел 11 игр.

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