Львов планирует провести 8 спаррингов во время зимних сборов, на которых просмотрит 5 потенциальных новичков, утверждает meta-ratings.

Львов официально распрощался с двумя игроками

Интересно, что наставник Львова Олег Дулуб опроверг переговоры с экс-хавбеком Ворсклы и Динамо Дмитрием Мандриченко.

Отметим, что Львов находится на 12 месте, имея в активе 17 очков. Отрыв "сине-золотых львов" от зоны вылета составляет 3 пункта.

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