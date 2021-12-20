Львов просмотрит пятерых потенциальных новичков на зимних сборах, – СМИ
16:59 - Читати українською
"Сине-золотые львы" планируют серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.
Львов планирует провести 8 спаррингов во время зимних сборов, на которых просмотрит 5 потенциальных новичков, утверждает meta-ratings.
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Интересно, что наставник Львова Олег Дулуб опроверг переговоры с экс-хавбеком Ворсклы и Динамо Дмитрием Мандриченко.
Отметим, что Львов находится на 12 месте, имея в активе 17 очков. Отрыв "сине-золотых львов" от зоны вылета составляет 3 пункта.
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