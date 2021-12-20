Львів планує провести 8 спарингів під час зимових зборів, на яких перегляне 5 потенційних новачків, стверджує meta-ratings.

Львів офіційно попрощався з двома гравцями

Цікаво, що наставник Львова Олег Дулуб спростував переговори з екс-хавбеком Ворскли та Динамо Дмитром Мандріченком.

Зазначимо, що Львів наразі перебуває на 12 місці, маючи в активі 17 очок. Відрив "синьо-золотих левів" від зони вильоту становить 3 пункти.

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