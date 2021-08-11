Уже после первых туров у львовян есть ощутимые кадровые потери.

ФК Львов по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с хавбеком Рафаэлем Сабино и защитником Маруаном Михоби.

УПЛ назвала лучших тренера и игрока 3-го тура

"Руководство и тренерский штаб Львова благодарят Михоби и Сабино за время и достижения в футболке" сине-золотых", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Заметим, что французский защитник перебрался в Украину осенью прошлого года и с тех пор успел сыграть за Львов 18 матчей (1 гол). Бразилец был одним из лидеров команды. Сабино впервые сыграл за Львов еще в конце июля 2018 года. В рамках УПЛ хавбек провел 65 матчей и отметился двумя голами.

"Ярмоленко стартував, мов поїзд": українець з Вест Хемом бив Аталанту, відверта реакція англійських ЗМІ та фанатів