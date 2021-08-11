Вже після перших турів у львів'ян є відчутні кадрові втрати.

ФК Львів за обопільною згодою сторін припинив співпрацю з хавбеком Рафаелем Сабіно та захисником Маруаном Міхобі.

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"Керівництво та тренерський штаб Львова дякують Міхобі та Сабіно за час та здобутки у футболці "синьо-золотих", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Зауважимо, що французький оборонець перебрався в Україну восени минулого року і відтоді встиг зіграти за Львів 18 матчів (1 гол). Бразилець був одним із лідерів команди. Сабіно вперше зіграв за Львів ще наприкінці липня 2018 року. В рамках УПЛ хавбек провів 65 матчів та відзначився двома голами.

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