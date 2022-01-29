Львов на своем сайте объявил о назначении Василия Хомутовского тренером вратарей.

Львов подписал экс-защитника Лиона

Напомним, 43-летний белорусский специалист уже имеет опыт работы в Украине – в 2017 году он входил в штаб Олега Дулуба в Черноморце. Кроме одесситов, Хомутовский в качестве тренера успел поработать в минском и брестском Динамо, Крумкачах и БАТЭ.

К слову, ранее во Львове голкиперов тренировал Вадим Деонас – он покинул "горожан" 5 января.

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