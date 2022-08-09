Украинский полузащитник Михаил Шишка продолжит карьеру во Львове, сообщает пресс-служба "сине-золотых львов".

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28-летний футболист подписал с коллективом Олега Дулуба контракт сроком 1 год. В новой команде Михаил будет выступать под номером 23.

Напомним, Шишка – воспитанник Карпат. Профессиональную карьеру начал в системе Шахтера в 2011 году. Успел поиграть за литовский Тракай (ныне – Ритеряй), киевскую Оболонь, грузинские Динамо Тбилиси и Самтредию. Последним его клубом был Ингулец, за который он сыграл 29 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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